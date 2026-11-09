FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES PETS AT HOME TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 265 PENCE - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 500 (460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2800 (2200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 2050 (2100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 450 (437) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 665 (575) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 565 (573) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 555 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS USA. GLOBAL TECH UND EUROPEAN TECH TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 505 (480) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS PT TO 240 (235) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 80 (100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1820 (1790) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12000 (11700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1293 (1294) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 777 (650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 425 (406) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 524 (505) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3116 (2972) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1577 (1523) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES AVON TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 2780 (2390) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1410 (1400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CHEMRING PRICE TARGET TO 660 (658) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COHORT PRICE TARGET TO 1430 (1300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 192 (191) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 525 (487) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1220 (1240) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 325 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 425 (385) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 17500 (17000) PENCE - 'OUTPERFORM'
- BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 660 (510) PENCE - GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 591 (538) PENCE - 'BUY'
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