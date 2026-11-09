In den ersten neun Monaten des Jahres haben die erneuerbare Energien 22,5 Prozent des Primärenergieverbrauchs in Deutschland abgedeckt. Im Vorjahreszeitraum waren es 20 Prozent. Die AG Energiebilanzen erwartet, dass der Energieverbrauch 2026 spürbar sinken wird. Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) erreichte der inländische Primärenergieverbrauch in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres eine Höhe von 7.470 Petajoule (PJ). Das waren 3,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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