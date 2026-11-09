MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben sich vor neuen Verhandlungen über ein Kriegsende massiv mit gegenseitigen Angriffen überzogen. Russland, das den Krieg gegen die Ukraine 2022 begonnen hatte, attackierte einmal mehr Energieinfrastruktur im Nachbarland. Im Gebiet Odessa wurden nach Behördenangaben drei Menschen bei einem derartigen russischen Angriff getötet. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo teilte mit, dass es in verschiedenen Regionen zu Stromabschaltungen komme - teils bis zu 16 Stunden täglich. Von der ukrainischen Flugabwehr hieß es, sie habe 276 von insgesamt 317 russischen Drohnen unschädlich gemacht.

Die Ukraine wiederum setzte mit Drohnenangriffen im Leningrader Gebiet um die Millionenstadt St. Petersburg eine der größten russischen Ölraffinerien in Brand. Allein dort seien 113 Drohnen abgeschossen worden, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko mit. In einem ebenfalls getroffenen Wohnhaus sei eine Frau getötet worden. Die Angaben der Kriegsparteien sind von unabhängiger Seite nicht unmittelbar überprüfbar.

Erstmals seit Februar wollen die Ukraine und Russland am Dienstag und am Mittwoch in Abu Dhabi wieder unter US-Vermittlung über Schritte hin zu einer möglichen Beendigung des Krieges verhandeln. Kiews Angebot einer Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen hatte Moskau abgelehnt.

Selenskyj spricht mit von der Leyen vor Ukraine-Verhandlungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj informierte am Morgen über ein Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dabei habe er auch auf die "derzeit sehr schwierige" Lage bei der Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme nach den Angriffen hingewiesen. "Am schlimmsten ist es in Kiew, in der Region Dnipropetrowsk, in der Region Sumy, in der Region Donezk und in Cherson", teilte Selenskyj in den sozialen Netzwerken mit.

Selenskyj vereinbarte demnach mit von der Leyen einen "speziellen Notfallmechanismus", durch den der Ukraine schnell finanzielle Mittel bereitgestellt werden könnten. Details nannte er nicht. "Wir haben auch über zusätzliche Energie- und humanitäre Hilfe zur Vorbereitung auf den Winter sowie über Fragen der europäischen Integration gesprochen", sagte Selenskyj.

Bei dem Gespräch mit von der Leyen seien auch die Positionen der EU und der Ukraine vor dem Treffen in Abu Dhabi abgestimmt worden, teilte Selenskyj weiter mit. "Wir tun alles, damit dieses trilaterale Format Ergebnisse bringt", sagte er. In der Vergangenheit hatten sich die Kriegsparteien etwa auf Gefangenenaustausche und andere humanitäre Aktionen geeinigt, aber keinen Durchbruch auf dem Weg zu einem Frieden erzielt. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte in Moskau, dass die Gespräche wie bisher unter US-Vermittlung liefen und die EU in Abu Dhabi nicht am Tisch sitze./mau/DP/jha