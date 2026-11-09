(neu: Details zu Quartalszahlen, Kurs)



MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit will bei der Commerzbank Anfang 2027 das Kommando übernehmen. Die noch fehlenden Genehmigungen dürften Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen. Dort möchte er mit den Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns schicken. Anschließend will er seine Pläne für die Commerzbank umsetzen.

Wann es genau losgehe, hänge vom Zeitpunkt der Hauptversammlung ab, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Auge hat Orcel dafür das erste Quartal 2027. Zugleich meldete die Unicredit einen überraschend hohen Gewinnsprung für das Sommerquartal.

An den Börsen kamen die Neuigkeiten gut an: Die Unicredit-Aktie gewann am Vormittag in Mailand mehr als fünf Prozent. Für die Commerzbank-Aktie ging es in Frankfurt um rund drei Prozent aufwärts.

Im dritten Quartal verdiente das Mailänder Institut dank höherer Einnahmen und rückläufiger Kosten deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die gesamten Erträge wuchsen um rund zwölf Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Allein der Zinsüberschuss legte um acht Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu; die Einnahmen aus Gebühren, Provisionen und Dividenden wuchsen noch stärker.

Zwar legte die Bank fast doppelt so viel Geld für drohende Kreditausfälle zurück wie ein Jahr zuvor, doch die gestiegenen Einnahmen machten dies mehr als wett. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben.

Für das Gesamtjahr peilt Orcel vor Sonderaufwendungen jetzt einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an. Einschließlich Sondereffekten soll der Überschuss weiter deutlich über 11 Milliarden erreichen. 2028 sollen es deutlich über 13 Milliarden und 2030 deutlich über 15 Milliarden Euro werden./stw/mne/jha/