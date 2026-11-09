Sabotage im Supermarkt! Eine beispiellose Welle von Cyberangriffen auf industrielle Kühlsysteme erschüttert derzeit den Lebensmitteleinzelhandel in Europa und den USA. Unbekannte Hacker nutzten gezielt Sicherheitslücken in internetfähigen Temperaturreglern aus, um Kühl- und Gefrieranlagen aus der Ferne in den Heizmodus zu versetzen. In Hunderten von betroffenen Filialen stiegen die Temperaturen dramatisch auf bis zu 50 Grad Celsius an. Zerstört wurden dabei vor allem riesige Mengen an Lebensmitteln, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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