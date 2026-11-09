Eltville (ots) -Ein lauer Sommerabend, warmer Asphalt und das Lachen von Freunden, das durch enge Gassen schallt, dazu ein eiskalter Spritz in der Hand. Wenn es hierzulande dunkel und kalt wird, träumen wir uns gerne genau diese Momente zurück. Da kommt der Relaunch von Sprizzerò mit italienischem Sommer-Feeling in der Dose genau richtig!Unter dem Claim "Aperitivo Italiano" und der neuen Trend-Sorte "Limone Spritz" feiert Sprizzerò den Easitalian Lifestyle jetzt mit einem frischen und modernen Markenauftritt: farbenfroh und ungezwungen, spontan und immer mit einem Augenzwinkern. Ganz nach dem Motto bunter Plastikstuhl statt steife Rattanliege. Funky Italo-Disco statt minimal Elektro-Beats. Sprizzerò ist der Drink für alle Italienfans, die das Dolce-Vita-Gefühl der 1980er Jahre bis heute feiern.Der italienische Spritz-Klassiker jetzt im Retro-Look - Originale dal 1934Retro ist dabei nicht nur der Look der Dose, denn auch der Drink geht auf das Originalrezept des Gründers Edoardo de Martin von 1934 zurück: aromatische Fruchtnuancen, Kräuter und italienischer Weißwein. Und auch heute - fast 100 Jahre später - ist Sprizzerò, das die italienische Lebensfreude schon im Namen trägt, unter den Top 5 der beliebtesten Schaumweine in der Dose (Quelle: Circana, MAT Sep 2026, LEH Gesamt, Verkauf 1.000 Menge).Mit dem frischen Retro Dosen-Design für den unkomplizierten Spritz-Moment frifft die Marke jederzeit und überall den Nerv der Zeit. Das belegen auch aktuelle Marktzahlen, die für das Segment der prickelnden Dosen-Drinks im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ein starkes Plus von 20 Prozent (Weinhaltige Cocktails, LEH gesamt, MAT 09/26) verzeichnen. Und auch die Sorten bieten etwas für jeden Geschmack: "Bitter Orange" und "Pink Grapefruit" für Freunde herber Noten, "Hugo" für den frühlingshaft-süßen Genuss, "Secco Rosato" für Puristen und "Limone" für all diejenigen, die nicht nur den italienischen Lifestyle, sondern auch das Comeback des Limoncello feiern - eines Geschmacks, der wie kaum ein anderer für Italien steht.Ob im Park, am See oder auf dem Balkon: Die handliche 0,25-l-Dose garantiert gekühlte Spritz-Qualität ganz ohne Mischen.Sprizzerò-Facts im Überblick:- Sorten: Sprizzerò Limone (Neu), Bitter Orange, Hugo, Pink Grapefruit, Secco Rosato- Gebinde: 0,25-l-Sleek-Dose (pfandpflichtig, 0,25 EUR DPG)- Alkoholgehalt: 5,5 % vol.- Verfügbarkeit: Sukzessive ab November 2026 im LEH, an Tankstellen und online - begleitet von einer farbenfrohen POS-Kampagne, Out-of-Home-Aktivierung, einem Relaunch der Website und einer Social Media Kampagne sowie Guerilla-Sampling-Aktionen im Sommer 2027Über Sprizzerò: Sprizzerò steht für modernen, unbeschwerten Aperitivo-Genuss und bringt echte italienische Lebensfreude direkt in die Dose. Die Wurzeln der Marke reichen zurück ins Jahr 1934: Nach ausgiebigen Reisen kreierte Edoardo De Martin in Cortina d'Ampezzo auf Basis eines traditionellen Familienrezepts aus aromatischen Fruchtnuancen, Kräutern und italienischem Weißwein einen außergewöhnlichen Aperitivo. Heute verkörpert Sprizzerò als Ready-to-Drink-Aperitif in der handlichen Sleek-Dose den "Easitalian Lifestyle" - spontan, unkompliziert und in Bar-Qualität für unterwegs. Sprizzerò wird von Moritz, Heinrich & Co.GmbH mit Sitz in Eltville am Rhein vertrieben.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 Düsseldorfpresseteam@ogilvy.comOriginal-Content von: Sprizzerò, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183889/6386707