Es ist eine der größten Negativstorys am US-Aktienmarkt. Die Children's Place-Aktie verlor innerhalb eines Jahres -96% ihres Wertes und gestern geschah, was viele bereits geahnt hatten: der Kinderbekleidungshändler meldete Insolvenz an. Ist das eine gute Situation, um in die Aktie einzusteigen und auf eine Übernahmeprämie zu setzen? Insolvenz und Komplettverkauf Am gestrigen Sonntag war es endlich so weit: Der Vorstand von The Children's Place ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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