Nvidia-Anleger hatten es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Nach dem Rekordhoch von Anfang Oktober geht es für die Aktie des KI-Lieblings sukzessive nach unten. Fünf Wochen in Folge mit Verlusten haben den Kurs um mehr als -23% einbrechen lassen. Und zum Auftakt in die neue Woche geht es für den Titel vorbörslich um weitere -5% abwärts. Das steckt hinter dem neuerlichen Ausverkauf und so sollten sich Anleger nun verhalten? Spionage-Krimi um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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