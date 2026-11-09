Die Münchener-Rück-Aktie hat am Freitag einen heftigen Rückschlag erlitten. Um -4,3% ging es auf 569,20 € nach unten, nachdem JPMorgan die Aktie überraschend abgestuft hatte. Dabei hatte das Bankhaus Metzler erst wenige Tage zuvor sein Kursziel auf 643 € angehoben. Zwischen den Einschätzungen liegen erhebliche Unterschiede. Droht dem weltgrößten Rückversicherer nach Jahren hoher Gewinne jetzt eine schwierigere Phase oder eröffnet sich durch den Kursrückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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