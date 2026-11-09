NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain senkte in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse zwar seine operativen Gewinnprognosen (Ebit) für den Modekonzern wegen dessen niedrigerer Zielsetzungen und einer gedämpften Verbrauchernachfrage. Das Kursziel bleibe aber unverändert angesichts der laufenden Übernahme durch Frasers./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1PHFF7
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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