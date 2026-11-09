Berlin - Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) "grundsätzlich" zu einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bereit sei, es zurzeit aber keine konkreten Pläne dafür gibt.



"Ein Gespräch um des Gespräches willens macht keinen Sinn", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag der dts Nachrichtenagentur. Man habe immer gesagt, dass man dazu "natürlich grundsätzlich bereit" sei, aber dass es Sinn machen müsse. Es sei nötig, "auf einer vernünftigen Basis, in einem vernünftigen Surrounding und mit klaren Zielen und auch auf einer gewissen Augenhöhe miteinander zu sprechen", so Meyer. "Wenn dieser Moment kommt, dann hat der Kanzler gesagt, dann wird er diesen Moment auch nutzen und ergreifen." Für "Scheingespräche" stehe man nicht zur Verfügung.



Merz hatte mit Blick auf ein mögliches Gespräch mit Putin am Wochenende einen neuen Ton angeschlagen. Bei einer Veranstaltung der "Westfalenpost" sagte er, dass ein deutscher Bundeskanzler auch "irgendwann mal mit Putin reden" müsse. Das könnte zum Beispiel beim G20-Gipfel Mitte Dezember in Miami geschehen. Auf so eine Begegnung müsse man sich aber gut vorbereiten, so Merz. Bisher war aus dem Umfeld des Kanzlers stets verlautet worden, dass die Bedingungen für ein Gespräch mit Putin derzeit nicht erfüllt seien.





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