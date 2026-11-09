Der Spezialist für den Stromnetzbau, die Powerlines Group, will mit der Powerlines Energy Solutions GmbH auch im Bereich E-Mobilität, Batteriespeicher (BESS) und Photovoltaik wachsen. André Haubrock verstärkt die dreiköpfige Geschäftsführung. Die Powerlines Group bündelt ihre Kompetenzen für E-Mobilität, Batteriespeichersysteme (BESS) und Photovoltaik in der Powerlines Energy Solutions GmbH. Mit André Haubrock als neuem Geschäftsführer will das Unternehmen sein Angebot für integrierte Energie- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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