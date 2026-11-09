München (ots) -Am kommenden Wochenende können sich Autofahrer auf überwiegend freie Fahrt einstellen. Da weder Ferien noch regionale Feiertage anstehen, rechnet der ADAC mit einer insgesamt geringen Staugefahr auf den deutschen Autobahnen.Der übliche Wochenendverkehr macht sich vor allem am Freitagnachmittag bemerkbar, wenn Berufspendler und Wochenendreisende gleichzeitig unterwegs sind. Der zusätzliche Ausflugsverkehr fällt Mitte November saisonbedingt deutlich geringer aus als noch in den vergangenen Wochen. Beliebte Ausflugsregionen können bei sonnigem Herbstwetter jedoch weiterhin stärker frequentiert sein.Mit Beginn der Wintersportsaison öffnen in den Alpen nach und nach die ersten Skigebiete. Je nach Schneelage und Wetterentwicklung kann es deshalb auf den wichtigsten An- und Rückreiserouten in die Alpen vor allem am Samstag- und Sonntagnachmittag zu Verzögerungen kommen.Bundesweit bleibt die Zahl der Baustellen mit rund 900 Autobahnbaustellen weiterhin hoch, wenngleich die Bautätigkeit langsam zurückgeht. Zusätzlich können herbstliche Wetterbedingungen wie Regen, Nebel, nasses Laub und erste Bodenfröste die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Schlechte Sichtverhältnisse und rutschige Fahrbahnen erhöhen das Unfallrisiko und können selbst auf wenig belasteten Strecken zu Störungen führen.Besonders staugefährdete Autobahnen in Deutschland- A1 Fehmarn - Hamburg - Bremen - Osnabrück - Dortmund - Köln- A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg- A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau- A4 Aachen - Köln - Olpe sowie Chemnitz - Dresden - Görlitz- A5 Kassel - Frankfurt sowie Darmstadt - Karlsruhe - Basel- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München- A12 Berliner Ring - Frankfurt (Oder)- A45 Gießen - Hagen - Dortmund- A61 Mönchengladbach - Koblenz- A81 Stuttgart - Singen- A96 Lindau - MünchenBei Reisen in die Alpen oder ins benachbarte Ausland muss auf den wichtigen Wintersport- und Transitstrecken mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. In Österreich sind besonders die Tauern-, Inntal-, Brenner- und Pyhrn-Autobahn sowie die Fernpass-Route betroffen. Auf der Brennerautobahn kommt es aufgrund der Sanierung der Luegbrücke weiterhin zu zusätzlichen Behinderungen.Auch in der Schweiz bleiben die klassischen Nord-Süd-Verbindungen staugefährdet. Dazu zählen insbesondere die Gotthard-Route, die Strecke Basel-Zürich-Chur und die San-Bernardino-Route.Bei der Einreise nach Deutschland müssen Reisende zudem an den Grenzen mit Wartezeiten aufgrund von Grenzkontrollen rechnen.Der ADAC empfiehlt, vor Fahrtantritt aktuelle Verkehrsmeldungen zu prüfen, genügend Zeitreserven einzuplanen und die Fahrweise an die herbstlichen Straßen- und Wetterverhältnisse anzupassen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6386756