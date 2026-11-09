Die Natrium-Ionen-Batterietechnologie tritt in die kommerzielle Produktionsphase ein und entwickelt sich zu einer echten Alternative zu Lithium-Ionen-Batteriespeichern - angetrieben durch die Diversifizierung der Lieferkette, eine starke Leistung bei niedrigen Temperaturen und das Potenzial für niedrigere Gesamtbetriebskosten. Nach einer Analyse von Wood Mackenzie bestehen bereits Lieferverträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 70 Gigawattstunden für Natrium-Ionen-Speicher. Die Studie, die die Märkte in China, den USA, Deutschland und Indien untersucht, identifiziert Natrium-Ionen-Batterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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