Paris/London/Zürich - Aktien aus Europa sind zu Wochenbeginn nach der jüngsten Delle wieder gefragt. Rückenwind gab den Börsen aus der Eurozone eine erwartete Erholung der US-Standardwerte im Dow Jones Industrial, der am Freitag nach dem Wahlsieg der Demokraten und wegen neuer Zinsbedenken auf ein Vierwochentief abgesackt war. Der EuroStoxx 50 stieg zur Mittagszeit um ein Prozent auf 6.234 Punkte und näherte sich damit wieder seinem Hoch seit Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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