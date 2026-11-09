Hannover (ots) -Nach den US-Zwischenwahlen blickt America Unlimited mit deutlicher Zuversicht auf das Reisejahr 2027. Bereits seit Anfang Oktober verzeichnet der Reiseveranstalter 50 Prozent mehr Anfragen für USA-Reisen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auch bei den Buchungen zeigt sich eine positive Entwicklung: Für das Reisejahr 2027 liegt das Unternehmen aktuell zehn Prozent im Plus. Besonders gefragt sind der Südwesten der USA, Florida und New York. Der Schwerpunkt der Anfragen liegt auf den Reisemonaten Mai bis August 2027."Wir sehen deutlichen Grund zur Zuversicht. Die USA rücken bei unseren Kunden wieder stärker in den Fokus der Reiseplanung", sagt Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited. "Der Anstieg der Anfragen fällt zeitlich mit den Wahlprognosen zusammen, die einen politischen Umschwung zugunsten der Demokraten erwarten ließen. Das spricht aus unserer Sicht dafür, dass die Aussicht auf veränderte politische Mehrheiten die Reiselust belebt."Weitere Buchungsimpulse erwartetNachdem der Wahlausgang diese Erwartungen bestätigt hat, rechnet Kohlenberg damit, dass aus dem gestiegenen Interesse zeitversetzt weitere Buchungen entstehen. "Bei individuell geplanten Fernreisen liegen zwischen der ersten Anfrage und der Buchung häufig mehrere Beratungsschritte. Das aktuelle Buchungsplus für 2027 ist deshalb ein ermutigendes Signal. Wir erwarten, dass weitere Anfragen in den kommenden Wochen zu verbindlichen Reiseplänen werden."Die Nachfrage konzentriert sich auf etablierte Urlaubsregionen: den Südwesten mit seinen Nationalparks und Metropolen, Florida mit seinen Stränden und Freizeitparks sowie New York als Ziel für Städtereisen und Ausgangspunkt für weitere Erkundungen. Mit dem starken Interesse an Reisen von Mai bis August zeichnet sich bereits ein positiver Impuls für die kommende Sommersaison ab.Vertrauen beeinflusst die ReiseentscheidungDen möglichen Einfluss der Midterms sieht Kohlenberg vor allem in einer veränderten Stimmung gegenüber dem Reiseland USA. Das zeitliche Zusammentreffen von Wahlprognosen und Nachfrageanstieg ist aus seiner Sicht ein Indiz dafür, allerdings kein Beleg für einen unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang. Auch Reisekosten und verlässliche Rahmenbedingungen bleiben für die weitere Entwicklung entscheidend."Wer eine größere Reise plant, möchte sich auf das Erlebnis freuen und sich im Reiseland willkommen fühlen. Politische Signale können dabei eine Rolle spielen", so Kohlenberg. "Die Entwicklung unserer Anfragen und Buchungen macht uns für das USA-Reisejahr 2027 klar optimistisch."Über America Unlimited:America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet, hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2014 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.Pressekontakt:KC3 GmbH0170/5672100info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: America Unlimited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165802/6386794