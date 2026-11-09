Mit dem Singleroof Flex 125-225 hat PVX Mounting Systems ein ausziehbares Schutzdach bis 2,25 Meter Breite auf den Markt gebracht. Es soll Schutz für Photovoltaik-Wechselrichter, Batteriespeicher und Verteilerkästen bieten und lässt sich an die Breite der PV-Installation anpassen. Das Unternehmen PVX Mounting Systems aus Gorinchem in den Niederlanden hat ein neues Schutzdach für Photovoltaik-Installationen vorgestellt. Das PVX Singleroof Flex 125-225 ist für die Wandmontage gedacht und lässt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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