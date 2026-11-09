FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lanxess anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal bei unverändertem fairen Aktienwert von 17 Euro von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Die Aktien des Chemiekonzerns seien fundamental unterbewertet, schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Einschätzung. Zum Jahresende rücke die vertraglich gesicherte Verkaufsoption für die Beteiligung an dem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior stärker in den Fokus. Spengler sprach von einem wichtigen Werttreiber./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005470405
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