Köln (ots) -Wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, wenden sich die Malteser bundesweit Menschen zu, die im Alltag wenig Aufmerksamkeit erfahren. Vom 9. November bis 17. Dezember stehen rund 20.000 ältere, arme, obdachlose, geflüchtete und einsame Menschen im Mittelpunkt der Sozialaktion "Momente der Nähe". An rund 100 Orten in Deutschland engagieren sich mehrere tausend, überwiegend ehrenamtliche Malteserinnen und Malteser, um Zeit, ein offenes Ohr und gemeinsame Lichtblicke zu schenken. "Wir Malteser schauen hin, wo andere wegsehen. Wir schenken Nähe, wo Einsamkeit schmerzt, und Hoffnung, wo sie verloren scheint", sagt Clementine Perlitt, Schirmherrin der Sozialaktion und Vize-Präsidentin des Malteser Hilfsdienstes. "Denn niemand sollte sich vergessen fühlen."Warum gerade jetzt persönliche Begegnungen so wertvoll sindIn der dunkleren Jahreszeit können Gefühle und Sorgen stärker in den Vordergrund rücken. Wenn soziale Kontakte fehlen, Geldsorgen den Alltag bestimmen oder Menschen kaum wahrgenommen werden, sind persönliche Begegnungen umso wertvoller. Mit vielfältigen Aktionen schaffen die Malteser Raum für ein Miteinander, bei dem Menschen spüren, dass sie gesehen und gehört werden und dazugehören. Dabei entstehen Freude und Verbundenheit auf beiden Seiten.Die örtlichen Aktionen sind unter www.malteser.de/momente-der-naehe zu finden.Im Zeitraum der Aktion "Momente der Nähe" sind viele Gedenk- und Feiertage gebündelt: Das Fest des Hl. Sankt Martin (11. November), der Welttag der Armen (15. November), der Nikolaustag (6. Dezember) bis hin zum (3.) Advent.Achtung Redaktion:Wir vermitteln gerne Interviewpartner auf Bundes- und Ortsebene.Für Interviews und O-Töne steht die Vize-Präsidentin des Malteser Hilfsdienstes, Clementine Perlitt, gerne zur Verfügung.Fotos aus dem Archiv finden Sie hier: https://malteser.eyebase.com/view/pinvq3SzANvPressekontakt:Malteser PressestelleTel. 0221 / 98 22 - 2220 oder - 2202presse@malteser.orgwww.malteser.deOriginal-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58983/6386830