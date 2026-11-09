Zürich - Der Essenslieferdienst Just Eat baut in der Schweiz 373 Stellen ab, darunter 193 seiner bislang rund 700 festangestellten Kuriere. Die Gewerkschaften kritisieren den Schritt scharf und werfen Just Eat vor, auf Scheinselbständigkeit zu setzen. Betroffen sind neben den 193 direkt angestellten Kurieren auch 180 Beschäftigte externer Personaldienstleister in Zürich, Winterthur, Bern, Biel, Freiburg und St. Gallen, wie Just Eat am Montag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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