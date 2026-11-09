Chipbilanz am Morgen, Inflationsdaten am Nachmittag: Dieser Dienstag könnte für Anleger zum Richtungsentscheid werden.Im Mittelpunkt des Dienstags steht Infineon: Der Halbleiterkonzern aus Neubiberg legt seine Jahreszahlen vor und zeigt, wie stark das Geschäft vom KI-Boom profitiert. Daneben berichten Henkel, Porsche SE, Uniper und Jungheinrich, international folgen Vodafone, Softbank und Suzuki Motor mit neuen Quartals- und Halbjahreszahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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