Unterföhring (ots) -
Hohe Reichweite, intensive Nutzung: Im Oktober erreicht Joyn 11,5 Millionen Zuschauer:innen. Und diese nutzen die ProSiebenSat.1-Streamingplattform immer intensiver. Das zeigt sich an einer deutlich gestiegenen Watchtime, die im Vergleich zum Vormonat um starke 15,8 Prozent wuchs.
Wachstumstreiber war im Oktober insbesondere "Promi Big Brother". Das Format war sowohl on-demand, als auch mit dem exklusiven 24-Stunden-Live-Stream hoch erfolgreich, den die Joyn-User:innen als Teil von Joyn+ sehen konnten. So landete der Live-Stream im Oktober unter den Top5 Streams auf der Plattform. An der Spitze der Live-Sender war im Oktober SAT.1.
Neben "Promi Big Brother" waren unter anderem "The Voice of Germany", die Reality-Formate "The Power" und "Club der Reality Detektive" sowie die SAT.1-Daily "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" unter den meistgenutzten Inhalten auf Joyn.
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 09.11.2026
Pressekontakt:
Maurice Böhler
Head of Business Communications
ProSiebenSat.1 Media SE
Tel. +49 (0) 89 95 07 4139
E-Mail: Maurice.Boehler@prosiebensat1.com
Medienallee 7 - 85774 Unterföhring
Photo Production & Editing
Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/6386903
Hohe Reichweite, intensive Nutzung: Im Oktober erreicht Joyn 11,5 Millionen Zuschauer:innen. Und diese nutzen die ProSiebenSat.1-Streamingplattform immer intensiver. Das zeigt sich an einer deutlich gestiegenen Watchtime, die im Vergleich zum Vormonat um starke 15,8 Prozent wuchs.
Wachstumstreiber war im Oktober insbesondere "Promi Big Brother". Das Format war sowohl on-demand, als auch mit dem exklusiven 24-Stunden-Live-Stream hoch erfolgreich, den die Joyn-User:innen als Teil von Joyn+ sehen konnten. So landete der Live-Stream im Oktober unter den Top5 Streams auf der Plattform. An der Spitze der Live-Sender war im Oktober SAT.1.
Neben "Promi Big Brother" waren unter anderem "The Voice of Germany", die Reality-Formate "The Power" und "Club der Reality Detektive" sowie die SAT.1-Daily "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" unter den meistgenutzten Inhalten auf Joyn.
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