DJ PTA-News: HausVorteil AG: Neue Geschäftsanschrift für die Gesellschaft und sämtliche Tochtergesellschaften

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: Neue Geschäftsanschrift für die Gesellschaft und sämtliche Tochtergesellschaften

Hamburg (pta000/09.11.2026/13:05 UTC+1)

Hamburg, 9. November 2026 - Die HausVorteil AG (ISIN DE000A31C222) teilt mit, dass sich die Geschäftsanschrift der Gesellschaft und sämtlicher Tochtergesellschaften geändert hat. Ab sofort sind alle Gesellschaften unter folgender Anschrift erreichbar:

Am Sandtorkai 70 20457 Hamburg

Für die HausVorteil AG lautet die vollständige Anschrift: HausVorteil AG Am Sandtorkai 70 20457 Hamburg

Aktionäre, Geschäftspartner und Kunden werden gebeten, für die künftige postalische Korrespondenz die neue Anschrift unter Angabe der jeweiligen Gesellschaft zu verwenden.

Über HausVorteil

Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222), gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Equity Release spezialisiertes Immobilienunternehmen. Die Gesellschaft vermittelt Immobilien sowie innovative Rekapitalisierungsprodukte an professionelle Investoren und eigene Ankaufgesellschaften und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu Liquidität, ohne das eigene Zuhause aufgeben zu müssen.

Die von der 100%igen Tochtergesellschaft HV GenerationsKapital GmbH emittierte Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN: DE000A460CR6; www.GenerationsKapital.de) ermöglicht es Anlegern, über Fremdkapital am Ankauf von Immobilien zu partizipieren, die über die Plattform der HausVorteil AG vermittelt werden.

Die Equity-Releas-Plattform "BodoBroker" (www.BodoBroker.com) bietet qualifizierten Investoren und Partnern direkten Zugang zu ausgewählten Investmentopportunitäten. Über diese Plattform werden regelmäßig konkrete Transaktionen im Bereich Equity Release Immobilien vorgestellt und zur Vermittlung angeboten.

Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann hiervon abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sören Ploschke (CFO) Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794225900193 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 07:05 ET (12:05 GMT)