Mitteilung der HausVorteil AG: HV GenerationsKapital GmbH veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 - Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" im ersten Halbjahr emittiert - Zeichnungs-, Treuhand- und Besicherungsprozesse eingerichtet - Erster Immobilienankauf für das zweite Halbjahr 2026 geplant Die HV GenerationsKapital GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HausVorteil AG, hat ihren Emittentenbericht für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Im Mittelpunkt des Berichtszeitraums standen die Emission der Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN DE000A460XXX) und der Aufbau der damit verbundenen Finanzierungsstruktur. Die Gesellschaft schafft damit die Grundlage für den Erwerb und die Verwaltung von Immobilien im Rahmen von Equity-Release-Modellen. Ein wesentlicher Schwerpunkt lag auf der Strukturierung der Anleihe und der Vorbereitung des öffentlichen Angebots. Hierzu zählten die Erstellung des Wertpapier-Informationsblatts (WIB), die Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Einrichtung der Zeichnungs-, Treuhand- und Besicherungsprozesse. Die Anleihe ist mit einem festen Zinssatz von 3,8 % jährlich ausgestattet. Das Besicherungskonzept sieht eine kontrollierte Mittelverwendung unter Einbindung eines Sicherheiten-Treuhänders vor. Die Zeichnungsgelder werden auf ein Treuhandkonto weitergeleitet und für Immobilienankäufe erst nach dessen Freigabe ausgezahlt. Platzierungsbeginn in anspruchsvollem Kapitalmarktumfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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