DJ PTA-News: HausVorteil AG: Die HausVorteil AG berichtet über das erste Halbjahr 2026 und erweitert Vermittlungsangebot

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: Die HausVorteil AG berichtet über das erste Halbjahr 2026 und erweitert Vermittlungsangebot

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Hamburg (pta000/30.09.2026/23:00 UTC+2)

• Umsatzerlöse von 822,9 TEUR bei einem Halbjahresfehlbetrag von 202,4 TEUR • Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2026 bei 55,1 % • Off-Market-Plattform BodoBroker.com gestartet und Immobiliardarlehensvermittlung ergänzt • Geschäftsentwicklung weiterhin maßgeblich von der Verfügbarkeit tragfähiger Finanzierungen abhängig

Hamburg, 30. September 2026 - Die HausVorteil AG (ISIN DE000A31C222), Anbieter von Equity-Release-Lösungen für Immobilieneigentümer, hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatzerlöse von 822,9 TEUR erzielt. Der Halbjahresfehlbetrag belief sich auf 202,4 TEUR. Ein anspruchsvolles Finanzierungsumfeld begrenzte sowohl den eigenen Ankauf von Immobilien und Immobilienanteilen als auch die Vermittlung von Transaktionen an Investoren. Parallel entwickelte die Gesellschaft ihre Vertriebswege weiter und ergänzte ihr Angebot um die Vermittlung von Immobiliardarlehen.

Finanzierungsbedingungen begrenzen Transaktionsvolumen

Höhere Anforderungen der Banken an Bonität, Beleihung und Sicherheiten sowie gestiegene Renditeanforderungen von Investoren erschwerten im Berichtszeitraum die Umsetzung neuer Geschäfte. Längere Prüfungsprozesse und verschobene Investitionsentscheidungen führten dazu, dass das Ankauf- und Vermittlungsvolumen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.

Die geringere Zahl realisierter Transaktionen begrenzte die Erlöse aus Neuabschlüssen. Trotz weiterer Kostenreduzierungen konnten die laufenden Kosten im ersten Halbjahr nicht vollständig gedeckt werden.

Zum 30. Juni 2026 betrug die Bilanzsumme der HausVorteil AG 1.656,8 TEUR. Das Eigenkapital belief sich auf 913,5 TEUR, entsprechend einer Eigenkapitalquote von rund 55,1 %. Die liquiden Mittel lagen bei 62,7 TEUR; hinzu kamen Wertpapiere des Umlaufvermögens von 123,0 TEUR. Die Sicherung der Liquidität und die Finanzierung künftiger Ankäufe bleiben zentrale Aufgaben.

BodoBroker.com und Darlehensvermittlung erweitern das Angebot

Im Juni 2026 nahm die HausVorteil AG ihre Off-Market-Plattform BodoBroker.com in Betrieb. Die Plattform bringt Anbieter von Equity-Release-Immobilien mit potenziellen Investoren zusammen. Kooperierende Immobilienmakler können ihre Angebote gezielt präsentieren. Damit schafft HausVorteil einen zusätzlichen Vertriebsweg für die eigene Vermittlungstätigkeit und das Maklernetzwerk.

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft seit Erteilung zusätzlicher gewerberechtlicher Erlaubnisse die Vermittlung von Immobiliardarlehen an. Immobilieneigentümer erhalten dadurch neben den bestehenden Equity-Release-Produkten Zugang zu einer weiteren Finanzierungsmöglichkeit, beispielsweise für energetische Modernisierungen. Als ergänzender Vertriebsweg ist die Zusammenarbeit mit Betrieben vorgesehen, die Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz umsetzen.

Zusätzliche Finanzierungsquellen im Fokus

Zur Erweiterung der Refinanzierungsbasis wurde über die Tochtergesellschaft HV GenerationsKapital GmbH die Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" emittiert. Die öffentliche Platzierungsphase läuft nach den Angebotsbedingungen voraussichtlich bis zum 28. Februar 2027. Das Treuhändermodell sieht vor, dass Zeichnungsgelder für Immobilienankäufe erst nach Freigabe durch den Sicherheiten-Treuhänder ausgezahlt werden.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026

Die HausVorteil AG arbeitet daran, weitere Banken und Investoren für die Finanzierung ihrer Equity-Release-Produkte zu gewinnen. Im Mittelpunkt stehen Finanzierungslösungen für einzelne Ankäufe sowie Strukturen für größere Immobilienportfolios.

Bis verbindliche Finanzierungszusagen vorliegen, prüft die Gesellschaft neue Ankäufe besonders sorgfältig auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit. Zugleich soll das Vermittlungsgeschäft über das Maklernetzwerk und BodoBroker.com ausgebaut werden. Die ergänzende Immobiliardarlehensvermittlung eröffnet zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten.

Die Entwicklung im zweiten Halbjahr wird wesentlich davon abhängen, wann Finanzierungsmittel verbindlich zur Verfügung stehen und zu welchen Konditionen neue Transaktionen umgesetzt werden können. Die Gesellschaft richtet ihre Kosten und den Einsatz ihrer Mittel weiterhin an den tatsächlich realisierbaren Geschäften aus.

Kontakt:

HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG, gegründet im Februar 2021, ist ein bestandshaltendes Immobilienunternehmen und bietet Rekapitalisierungsprodukte und Maklerservices an. Mit klarem Fokus auf das B2B-Geschäft ermöglicht HausVorteil Vertriebspartnern aus der Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft eine Portfolioerweiterung mit attraktiven Konditionen. Die flexibel anpassbaren Produkte sind sowohl für die wachsende Kundengruppe im Alterssegment 50 plus als auch für jüngere Zielgruppen und Familien interessant.

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Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

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September 30, 2026 17:00 ET (21:00 GMT)