DJ PTA-News: HausVorteil AG: HV GenerationsKapital GmbH veröffentlicht Halbjahresbericht 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HV GenerationsKapital GmbH veröffentlicht Halbjahresbericht 2026

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Hamburg (pta000/30.09.2026/23:30 UTC+2)

• Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" im ersten Halbjahr emittiert • Zeichnungs-, Treuhand- und Besicherungsprozesse eingerichtet • Erster Immobilienankauf für das zweite Halbjahr 2026 geplant

Hamburg, 30. September 2026 - Die HV GenerationsKapital GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HausVorteil AG, hat ihren Emittentenbericht für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Im Mittelpunkt des Berichtszeitraums standen die Emission der Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN DE000A460XXX) und der Aufbau der damit verbundenen Finanzierungsstruktur. Die Gesellschaft schafft damit die Grundlage für den Erwerb und die Verwaltung von Immobilien im Rahmen von Equity-Release-Modellen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt lag auf der Strukturierung der Anleihe und der Vorbereitung des öffentlichen Angebots. Hierzu zählten die Erstellung des Wertpapier-Informationsblatts (WIB), die Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Einrichtung der Zeichnungs-, Treuhand- und Besicherungsprozesse.

Die Anleihe ist mit einem festen Zinssatz von 3,8 % jährlich ausgestattet. Das Besicherungskonzept sieht eine kontrollierte Mittelverwendung unter Einbindung eines Sicherheiten-Treuhänders vor. Die Zeichnungsgelder werden auf ein Treuhandkonto weitergeleitet und für Immobilienankäufe erst nach dessen Freigabe ausgezahlt.

Platzierungsbeginn in anspruchsvollem Kapitalmarktumfeld

Der Beginn der Platzierung fiel in ein von geopolitischen Spannungen und veränderten Zinserwartungen geprägtes Marktumfeld. Gestiegene Renditen von Staatsanleihen erhöhten die Attraktivität konkurrierender festverzinslicher Anlagen und erschwerten den Vertrieb der Anleihe, insbesondere an institutionelle Investoren. Die Gesellschaft konzentriert sich daher auf die gezielte Ansprache geeigneter Anleger und die verständliche Vermittlung der Anleihestruktur.

Halbjahreszahlen spiegeln Aufbauphase wider

Im ersten Halbjahr 2026 wurden noch keine Immobilien erworben und entsprechend keine laufenden Erträge aus Immobilieninvestitionen erzielt. Den Aufwendungen für den Aufbau und den Betrieb der Gesellschaft standen damit noch keine entsprechenden Einnahmen gegenüber.

Erster Immobilienankauf im zweiten Halbjahr vorgesehen

Für das zweite Halbjahr 2026 plant die HV GenerationsKapital GmbH den Ankauf des ersten Objekts. Voraussetzung sind ausreichende verfügbare Mittel sowie die Erfüllung der vorgesehenen Investitions- und Besicherungskriterien. Parallel soll die Platzierung der Anleihe weiter vorangetrieben werden. Die öffentliche Platzierungsphase läuft nach den Angebotsbedingungen voraussichtlich bis zum 28. Februar 2027.

Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Immobilienbestands, dessen laufende Einnahmen die Finanzierungskosten und die laufenden Aufwendungen decken. Umfang und Zeitpunkt weiterer Investitionen richten sich nach dem Platzierungsverlauf und der Verfügbarkeit wirtschaftlich geeigneter Objekte.

Über die HV GenerationsKapital GmbH

Die HV GenerationsKapital GmbH mit Sitz in Hamburg wurde im August 2025 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HausVorteil AG. Ihr Geschäftsmodell umfasst den Erwerb und die Verwaltung von Immobilien im Rahmen von Equity-Release-Modellen. Die Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" dient der Finanzierung entsprechender Investitionen.

Weitere Informationen: www.generationskapital.de

Kontakt:

HV GenerationsKapital GmbH Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

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Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A460XXX (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790803800128 ]

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September 30, 2026 17:30 ET (21:30 GMT)