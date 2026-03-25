DJ PTA-News: HausVorteil AG: HV GenerationsKapital GmbH emittiert Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" - BaFin billigt Wertpapierinformationsblatt - Zeichnung der Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" ab sofort möglich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HV GenerationsKapital GmbH emittiert Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" - BaFin billigt Wertpapierinformationsblatt

Zeichnung der Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" ab sofort möglich

Deutschland (pta000/25.03.2026/07:00 UTC+1)

Deutschland, 25. März 2026 - Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) gibt bekannt, dass ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die HV GenerationsKapital GmbH, erfolgreich die Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" emittiert und die Zeichnungsphase gestartet hat.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das zugehörige Wertpapierinformationsblatt (WIB) gemäß -- 4 Wertpapierprospektgesetz gebilligt. Damit sind die Voraussetzungen für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen erfüllt.

Bei der Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" handelt es sich um eine festverzinsliche, Inhaberschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis zum 31. März 2036 und einer festen Verzinsung von 3,80 % p.a. Die Besicherung erfolgt durch erstrangige Grundpfandrechte an Immobilien in Höhe von mindestens 75 % des ausstehenden Nennbetrags.

Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 8.000.000, eingeteilt in Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei EUR 10.000.

Die Zeichnung der Anleihe ist ab sofort online möglich. Die Platzierung erfolgt vollständig digital über die Zeichnungsstrecke der Emittentin.

Der Nettoemissionserlös dient dem Erwerb von Wohnimmobilien im Rahmen von Equity-Release-Modellen. Ziel ist der Aufbau eines diversifizierten Immobilienportfolios, bei dem die bisherigen Eigentümer weiterhin als Nutzer in den Objekten verbleiben.

Das vollständige Wertpapierinformationsblatt (WIB) mit allen Details zu Struktur, Risiken und Bedingungen der Anleihe steht auf der Website der Emittentin unter www.generationskapital.de zum Download zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Der Erwerb dieser Schuldverschreibung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222), gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen. Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

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Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774418400368 ]

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March 25, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)