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WKN: A31C22 | ISIN: DE000A31C222 | Ticker-Symbol: KA1
München
24.03.26 | 08:35
9,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HAUSVORTEIL AG Chart 1 Jahr
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HAUSVORTEIL AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
25.03.2026 07:33 Uhr
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PTA-News: HausVorteil AG: HV GenerationsKapital GmbH emittiert Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" - BaFin billigt Wertpapierinformationsblatt - Zeichnung der Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" ab sofort möglich

DJ PTA-News: HausVorteil AG: HV GenerationsKapital GmbH emittiert Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" - BaFin billigt Wertpapierinformationsblatt - Zeichnung der Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" ab sofort möglich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HV GenerationsKapital GmbH emittiert Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" - BaFin billigt Wertpapierinformationsblatt

Zeichnung der Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" ab sofort möglich

Deutschland (pta000/25.03.2026/07:00 UTC+1)

Deutschland, 25. März 2026 - Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) gibt bekannt, dass ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die HV GenerationsKapital GmbH, erfolgreich die Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" emittiert und die Zeichnungsphase gestartet hat.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das zugehörige Wertpapierinformationsblatt (WIB) gemäß -- 4 Wertpapierprospektgesetz gebilligt. Damit sind die Voraussetzungen für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen erfüllt.

Bei der Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" handelt es sich um eine festverzinsliche, Inhaberschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis zum 31. März 2036 und einer festen Verzinsung von 3,80 % p.a. Die Besicherung erfolgt durch erstrangige Grundpfandrechte an Immobilien in Höhe von mindestens 75 % des ausstehenden Nennbetrags.

Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 8.000.000, eingeteilt in Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei EUR 10.000.

Die Zeichnung der Anleihe ist ab sofort online möglich. Die Platzierung erfolgt vollständig digital über die Zeichnungsstrecke der Emittentin.

Der Nettoemissionserlös dient dem Erwerb von Wohnimmobilien im Rahmen von Equity-Release-Modellen. Ziel ist der Aufbau eines diversifizierten Immobilienportfolios, bei dem die bisherigen Eigentümer weiterhin als Nutzer in den Objekten verbleiben.

Das vollständige Wertpapierinformationsblatt (WIB) mit allen Details zu Struktur, Risiken und Bedingungen der Anleihe steht auf der Website der Emittentin unter www.generationskapital.de zum Download zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Der Erwerb dieser Schuldverschreibung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222), gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen. Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

(Ende)

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Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       DE000A31C222 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774418400368 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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March 25, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.