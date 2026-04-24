MKK, Finanzkennzahlen und viele Updates

Die Kalenderwoche 17 steht am KMU-Anleihemarkt ganz im Zeichen intensiver Kapitalmarktaktivität und zahlreicher Unternehmensupdates. Höhepunkt der Woche ist die Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK), auf der sich zahlreiche börsennotierte Small- und MidCaps sowie Emittenten aus dem Anleihesegment Investoren präsentieren. Aus dem Anleihe- und Finanzierungsumfeld treten dabei unter anderem die Multiutude, HomeToGo, LEEF, BENO, EPH und FINEXITY auf. Gleichzeitig prägen in dieser Woche zahlreiche veröffentlichte Jahres- und Zwischenabschlüsse das Marktgeschehen und geben Einblicke in die operative Entwicklung vieler Emittenten. Für Aufmerksamkeit sorgt die Mutares SE & Co. KGaA, die ihre angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abschließt und dabei einen Bruttoemissionserlös von 105 Mio. Euro erzielt. Rund 80 % der Mittel sollen in die weitere Expansion in den USA sowie in neue Akquisitionen in Europa fließen, während etwa 20 % zur Stärkung der Bilanz vorgesehen sind. Die Maßnahme unterstreicht die ambitionierte internationale Wachstumsstrategie der Beteiligungsgesellschaft.

Auch die CHAPTERS Group AG setzt ihre Fremdkapitalstrategie konsequent fort und stockt ihre Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFK32) im Rahmen einer Privatplatzierung um weitere 10 Mio. Euro auf. Damit steigt das platzierte Gesamtvolumen auf 82 Mio. Euro. Die unbesicherte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...