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FUSSBALLCLUB GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 EV106,60-0,23 %
HAUSVORTEIL AG8,7000,00 %
HEP GLOBAL GMBH70,00-0,71 %
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GMBH100,500,00 %
KARLSBERG BRAUEREI GMBH106,99-0,01 %
MUTARES SE & CO KGAA23,450-3,30 %
NAKIKI SE0,373+5,07 %
PARAGON GMBH & CO KGAA1,720-2,55 %
PLANETHIC GROUP AG3,680-1,08 %
PLATFORM GROUP SE & CO KGAA3,380-0,59 %
SOLMOTION HOLDING GMBH99,000,00 %
SV WERDER BREMEN GMBH & CO KG AA102,11-0,38 %
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