Mitteilung der solmotion holding GmbH:

solmotion erhält Zuschläge für fünf Agri-Photovoltaik-Anlagen mit rund 22 MWp GesamtleistungDie solmotion project GmbH, Full-Service-Anbieter im Solarbereich in Deutschland und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der solmotion holding GmbH, hat in der jüngsten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur für Solaranlagen des ersten Segments Zuschläge für fünf Agri-Photovoltaik-Projekte erhalten. Die geplanten Anlagen in Äpfingen, Eberstadt, Oberhomberg, Baindt und Dietingen verfügen zusammen über eine installierte Leistung von rund 22 MWp. Vier der fünf Projekte sollen zusätzlich mit Batteriespeichern kombiniert werden.

Die Ausschreibung zum Gebotstermin 1. März 2026 war stark umkämpft: ...

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