Anleihen in der Zeichnung

In der Kalenderwoche 23 hat die Zeichnungsphase für die erste Unternehmensanleihe 2026/32 (ISIN: DE000A4EVPH1) der EverYield AG begonnen. Die Premieren-Anleihe des Wiener Unternehmens hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,00 % p.a. verzinst. Der sechsjährige "Infrastructure Bond" ist mit einer halbjährlichen Zinszahlung ausgestattet und kann sowohl über die Börse Stuttgart als auch direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Die Mittel sollen u.a. in den Aufbau einer skalierbaren Infrastrukturplattform für thermische Klärschlammverwertung und Phosphorrückgewinnung fließen. Auch die SEICON Energy GmbH tritt mit ihrer ersten Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A46ZWV5) in den Markt ein. Das Volumen beträgt bis zu 20 Mio. Euro bei einem festen Zinssatz von 7,50 % p.a. Die Emission ist in einen öffentlichen WIB-Teil (von bis zu 8 Mio. Euro) sowie eine Privatplatzierung (von bis zu 12 Mio. Euro) gegliedert. Die Mittel werden gezielt für PV-Projekte, den Ausbau des Energievertriebs sowie den Aufbau des digitalen B2B-Vergleichsportals comparista verwendet.

Die PNE AG bietet aktuell ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460J75) über bis zu 65 Mio. Euro mit einem Kupon von 6,75 % bis 7,75 % an. Die Emission dient sowohl der Refinanzierung ...

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