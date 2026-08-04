Beinahe schon ein gewohntes Bild aus den vergangenen Monaten: Gemessen an der unverändert regen Transaktionstätigkeit und dem damit verbundenen Newsflow plätschert der Aktienkurs von Mutares weiter vor sich hin - zwischen 25 und 30 Euro. Fairerweise gilt es aber zu berücksichtigen, dass nach der Hauptversammlung Anfang Juli 2026 die Dividende von 2 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde, was entsprechend auch im Chart der Beteiligungsgesellschaft inkludiert ist. Derweil liefert der auf den Rekordumfang von 121 Seiten angewachsene Halbjahresbericht 2026 das ebenfalls bekannte Bild enorm volatiler Konzernzahlen. Trotz der um knapp neun Prozent auf 3.383,6 gestiegenen Umsatzerlöse fiel das berichtete EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 598,2 auf 348,8 Mio. Euro zurück....Den vollständigen Artikel lesen ...
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