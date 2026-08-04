Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 04.08.2026:Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern") hat heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht und blickt nach einem sehr erfolgreichen Jahresstart optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf. Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von richtungsweisenden Transaktionen mit einer hohen Dynamik auf der Exit-Seite. In der zweiten Jahreshälfte wird weiterhin eine hohe Aktivität auf der Transaktionsseite erwartet, wobei der Fokus auf lukrativen Beteiligungsverkäufen liegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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