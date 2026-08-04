Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares wächst und erreicht im ersten Halbjahr 2026 Konzernumsatz von EUR 3,4 Mrd. - weitere Exit-Aktivitäten im zweiten Halbjahr erwartet, Guidance für Geschäftsjahr 2026 bestätigt, alle Bond Covenants eingehalten, größte Transaktion der Firmengeschichte vollzogen - Umsatzerlöse im Konzern steigen um 9 % auf EUR 3,4 Mrd. (Vorjahr: EUR 3,1 Mrd.), EBITDA liegt bei EUR 349 Mio. (Vorjahr: EUR 598 Mio.), Adjusted EBITDA springt auf EUR 67 Mio. (Vorjahr: EUR -89 Mio.) - Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding erreichen - wie geplant - im ersten Halbjahr 2026 EUR 49 Mio. (Vorjahr: EUR 53 Mio.) - Bereinigtes Nettoergebnis in den ersten sechs Monaten bei EUR 6 Mio. (Vorjahr: EUR 70 Mio.)- Wesentliche Exiterlöse im zweiten Halbjahr von bereits unterschriebenen Kaufverträgen und im Exit befindlichen Kaufverträgen erwartet - Bond-Covenants zum 30. Juni 2026 wieder vollumfänglich eingehalten - Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie Mittelfristausblick bestätigt - Größte Transaktion der Firmengeschichte mit einem Jahresumsatz von ca. EUR 2 Mrd. vollzogen Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern") hat heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht und blickt nach einem sehr erfolgreichen Jahresstart optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf. Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von richtungsweisenden Transaktionen mit einer hohen Dynamik auf der Exit-Seite. In der zweiten Jahreshälfte wird weiterhin eine hohe Aktivität auf der Transaktionsseite erwartet, wobei der Fokus auf lukrativen Beteiligungsverkäufen liegt.Deutliches Wachstum auf Konzernebene Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erreichten im ersten Halbjahr 2026 wie geplant EUR 49 Mio. (Vorjahr: EUR 53 Mio.). Das um Kapitalmarktkosten (EUR 10 Mio.) für die Kapitalerhöhung sowie das schriftliche Verfahren in Bezug auf die Anleihen bereinigte Nettoergebnis der Mutares-Holding belief sich für die ersten sechs Monate 2026 auf EUR 6 Mio. (Vorjahr: EUR 70 Mio.). Der Mutares-Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2026 Umsatzerlöse von EUR 3,4 Mrd. (Vorjahr: EUR 3,1 Mrd.). Der Anstieg ist insbesondere auf die Akquisitionsaktivität im Zuge des weiteren Portfolioausbaus zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von transaktionsbedingten Effekten wie Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") der abgeschlossenen Akquisitionen sowie Entkonsolidierungseffekten beeinflusst und belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 349 Mio. (Vorjahr: EUR 598 Mio.). Das insbesondere um diese transaktionsbedingten Einflüsse bereinigte Adjusted EBITDA[1] lag im ersten Halbjahr 2026 bei EUR 67 Mio. (Vorjahr: EUR -89 Mio.). Das Adjusted EBITDA war im ersten Halbjahr insbesondere von den Neuakquisitionen des Geschäftsjahres 2025, allen voran Novastruct, F.lli Ferrari, sowie von einem weiterhin herausfordernden Umfeld bei Lapeyre, Prénatal, Stuart, LaRochette und Natura negativ beeinflusst. Dem stehen erfreuliche Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte mit einem entsprechend deutlich positiven Adjusted EBITDA bei Efacec Group, SFC Solutions (Teil von Amaneos), Guascor Energy, NEM Energy Group, Alterga Group, Gemini Rail, HILO Group, Donges Group sowie Kuljettava gegenüber.Größte Akquisition der Unternehmensgeschichte vollzogen - Rekord-Pipeline auf Buy- und Sell-Side Zu den Highlights auf der Transaktionsseite im ersten Halbjahr 2026 zählt der im Januar 2026 unterzeichnete und Anfang August vollzogene Erwerb des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa von SABIC. Das nun unter NexPoint Materials firmierende Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von ca. EUR 2,0 Mrd., beschäftigt ...

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