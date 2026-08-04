Mutares startet mit hoher Transaktionsdynamik in die zweite Jahreshälfte 2026. Der Beteiligungskonzern hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr gesteigert, das bereinigte operative Ergebnis deutlich verbessert und mehrere Beteiligungen erfolgreich verkauft. Gleichzeitig steht mit dem geplanten Verkauf der NEM Energy Group bereits die nächste große Transaktion bevor. Besonders bemerkenswert: Das Adjusted EBITDA des Konzerns drehte von einem hohen Verlust im Vorjahr deutlich ins Plus. Dennoch bleibt das Zahlenwerk komplex. Das ausgewiesene Ergebnis der Holding fiel stark, einzelne Portfoliounternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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