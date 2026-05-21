The following instruments on XETRA do have their first trading 21.05.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.05.2026Aktien1 JP3366400004 Showa Sangyo Co. Ltd.2 CA03066Y1007 Americas Uranium Corp.3 AU0000459505 Bison Resources Ltd.4 AU000000PDI8 Predictive Discovery Ltd.5 US86989Y1091 Swarmer Inc.6 CA8274271052 Silver Bow Mining Corp.7 CA1850536006 Clearmind Medicine Inc.8 AU0000470262 Famien Resources Ltd.9 CA60936L2057 Mongolia Growth Group Ltd.10 CA68405H3080 Optimi Health Corp.11 US68237Q4010 Onconetix Inc.Anleihen/ETF/ETP1 XS3379436325 Heidelberg Materials AG2 XS3379436598 Heidelberg Materials AG3 US58933YCF07 Merck & Co. Inc.4 XS3367640680 Mundys S.p.A.5 XS3388349188 Telefonica Emisiones S.A.U.6 XS3358232067 Webuild S.p.A.7 CH1548688287 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)8 FR0129570638 Frankreich, Republik9 DE000A46ZYY5 Sachsen-Anhalt, Land10 US007973AF76 Advanced Energy Industries Inc.11 US03040WBJ36 American Water Capital Corp.12 US04522KAT34 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)13 US69121KAL89 Blue Owl Capital Corp.14 XS3388170964 British Columbia, Provinz15 US808513CQ61 Charles Schwab Corp.16 US808513CR45 Charles Schwab Corp.17 US171239AN62 Chubb INA Holdings LLC18 XS3386670270 Eurobank S.A.19 IT0005710139 Finecobank Banca Fineco S.p.A.20 DE000A460CR6 HV GenerationsKapital GmbH21 DE000A5H27X9 Kreditanstalt für Wiederaufbau22 US58933YCG89 Merck & Co. Inc.23 US58933YCK91 Merck & Co. Inc.24 US58933YCE32 Merck & Co. Inc.25 XS3386702149 Volkswagen Bank GmbH26 XS3386742285 Volkswagen Bank GmbH27 XS3386742798 Volkswagen Bank GmbH28 AU3TB0000291 Australia, Commonwealth of...29 XS3376351055 Deutsche Lufthansa AG30 DE000HEL0V45 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HEL0VY8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 IE000Q4J3CW6 Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF - EUR Acc33 IE000VH3JSL8 Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF - EUR Dist34 IE00069H3LK0 Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - EUR Acc35 IE000K7PC2G4 Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - EUR Dist36 IE000AD2AYN2 iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF - EUR Acc37 IE0007SRI1C7 iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF - EUR Acc38 IE000RQJBQI6 iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF - EUR Dist39 IE000PWSK6H1 iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF - EUR Dist40 IE000IR2DEM6 iShares U.S. Aerospace & Defence UCITS ETF41 XS3332092090 Amundi Bitcoin ETP