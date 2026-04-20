Allied Strategic Resource Corp. gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in "Americas Uranium Corp." ändern und ab der Marktöffnung am 22. April 2026 unter dem neuen Namen an der Canadian Securities Exchange (CSE) gehandelt werden wird.
Gleichzeitig mit der Namensänderung wird das Unternehmen sein Börsenkürzel an der CSE in "NUCA" ändern. Die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit der Namensänderung keine Maßnahmen ergreifen. Ausstehende Aktienzertifikate sind von der Namensänderung nicht betroffen und müssen nicht umgetauscht werden. Die ISIN- und CUSIP-Nummern des Unternehmens für die Stammaktien ändern sich in CA03066Y1007 bzw. 03066Y100.
Allied ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen. Sein Hauptkonzessionsgebiet ist ein Uranprojekt, das aus drei Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 7.430,70 Hektar besteht und sich in Nord-Zentralsaskatchewan am südlichen Rand des Athabasca-Beckens befindet.
© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de
Gleichzeitig mit der Namensänderung wird das Unternehmen sein Börsenkürzel an der CSE in "NUCA" ändern. Die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit der Namensänderung keine Maßnahmen ergreifen. Ausstehende Aktienzertifikate sind von der Namensänderung nicht betroffen und müssen nicht umgetauscht werden. Die ISIN- und CUSIP-Nummern des Unternehmens für die Stammaktien ändern sich in CA03066Y1007 bzw. 03066Y100.
Allied ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen. Sein Hauptkonzessionsgebiet ist ein Uranprojekt, das aus drei Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 7.430,70 Hektar besteht und sich in Nord-Zentralsaskatchewan am südlichen Rand des Athabasca-Beckens befindet.
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