ISIN Name
AU000000ENX0 ENEGEX LTD.
CA1850535016 CLEARMIND MEDI.INC.O.N.
CA60936L1067 MONGOLIA GROWTH GROUP LTD
CA68405H1001 OPTIMI HEALTH CORP.
IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC
US68237Q3020 ONCONETIX INC. O.N.
XS2606019383 IHO VERW.GMBH 23/28 REG.S
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IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC
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