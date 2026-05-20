Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000ENX0 Famien Resources Ltd. 20.05.2026 AU0000470262 Famien Resources Ltd. 21.05.2026 Tausch 1:1
US68237Q3020 Onconetix Inc. 20.05.2026 US68237Q4010 Onconetix Inc. 21.05.2026 Tausch 10:1
CA1850535016 Clearmind Medicine Inc. 20.05.2026 CA1850536006 Clearmind Medicine Inc. 21.05.2026 Tausch 10:1
CA68405H1001 Optimi Health Corp. 20.05.2026 CA68405H3080 Optimi Health Corp. 21.05.2026 Tausch 30:1
CA60936L1067 Mongolia Growth Group Ltd. 20.05.2026 CA60936L2057 Mongolia Growth Group Ltd. 21.05.2026 Tausch 1:1
