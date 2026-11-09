Zürich - Auch nach der Fusion von Helvetia und Baloise bleibt das Engagement bei der Klimastiftung Schweiz bestehen. Gemeinsam mit Helvetia unterstützt die Klimastiftung damit weiterhin innovative Klimaschutzlösungen von Schweizer KMU. Neben der Mitwirkung im Beirat und in weiteren Gremien der Stiftung stellt Helvetia - wie die übrigen Partner - jährlich die Mittel aus der CO2-Rückverteilung für die Förderung von Klimaschutzprojekten zur Verfügung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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