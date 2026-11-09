Erst der Tech-Ausverkauf, jetzt Ermittlungen an der Spitze: Nvidia prüft, ob Jensen Huang ins Visier eines Geheimdienstes geriet. Analysten streiten über seine Zukunft. Und in acht Tagen kommt der nächste Test. Nvidia kommt nicht zur Ruhe. Vorbörslich rutschte die Aktie am Montag um etwa fünf ab. Diesmal drücken nicht die Sorgen um künstliche Intelligenz auf den Kurs, sondern Ermittlungen gegen den Chef. Der Verwaltungsrat prüft, ob Jensen Huang Ziel ausländischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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