Ein Entwickler wehrt sich auf kreative Weise gegen Aussagen von Sam Altman. Er schickt ihm jeden Tag eine besondere E-Mail per Skript. Was er damit erreichen will. OpenAI-CEO Sam Altman hat in den vergangenen Wochen mit seinen Aussagen immer wieder für Aufsehen gesorgt. Aktuell kritisiert er etwa die Gen Z, weil die Generation seiner Meinung nach zu zögerlich mit Künstlicher Intelligenz umgehen würde. Zuvor hatte Altman im Podcast "Cheeky Pint" über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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