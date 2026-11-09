Elon Musk hat mit SpaceX offenbar schon das nächste Milliardenprojekt im Visier. Für rund 24 Milliarden US$ soll in Texas ein riesiges KI-Rechenzentrum samt eigenem Kraftwerk entstehen. Die Nachricht kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger zunehmend an den hohen KI-Investitionen zweifeln. Was bedeutet das für die SpaceX-Aktie? SpaceX plant gigantisches KI-Projekt für 24 Milliarden US$ Elon Musk lässt sich von der jüngsten Unsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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