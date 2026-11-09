Die Almonty-Aktie gibt weiterhin ein erschreckendes Bild ab. Nach einem monatelangen Höhenflug mit immer neuen Tops geht es für den Wolfram-Spezialisten seit Anfang April mit genauso starkem Tempo wieder in die andere Richtung. Inzwischen belaufen sich die Abschläge zum einstigen Rekordhoch auf über -66%. Damit stellt sich die Frage: Hat die Aktie genug gelitten oder müssen sich Anleger auf eine weitere Talfahrt einstellen? Sangdong wird zum entscheidenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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