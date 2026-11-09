Die Rheinmetall-Aktie hat am Montag einen Stabilisierungsversuch gestartet und zeitweise 2,5% auf gut 833 Euro zugelegt, nachdem sie am Morgen mit fast 792 Euro noch auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 gerutscht war. Seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend summiert sich das Minus damit auf 21%. Damit stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer bei einem der bekanntesten Rüstungswerte eine Einstiegschance oder erst der Anfang einer längeren Abwärtsbewegung? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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