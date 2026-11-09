Die Nvidia-Aktie verliert am Montag vorbörslich fast fünf Prozent. Dahinter steht keine Geschäftszahl, sondern eine eingestandene Affäre von Konzernchef Jensen Huang mit einer Frau, die in mehreren Medienberichten als mutmaßliche chinesische Spionin bezeichnet wird. Der Kursrutsch würde den Börsenwert um mehr als 200 Milliarden US-Dollar drücken. Wird daraus eine Führungskrise, die den Investmentcase beschädigt? Verwaltungsrat leitet Untersuchung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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