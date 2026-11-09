Der Abverkauf hält an. Die Unterstützung zwischen 53,40 und 56,50 € hat nicht gehalten, auch das 61,8-Fibonacci-Retracement liegt längst darüber. Inzwischen notiert die Aktie bei rund 46 €. Eine Auffangzone folgt erst zwischen 35,90 und 37,60 €. Kommt zuvor noch ein Anlauf an die alten Marken, oder geht es direkt abwärts? Erst der Absturz, dann die Bilanz Die europäischen Chipwerte gerieten am 5. November unter Druck, Infineon verlor rund 11%. Als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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