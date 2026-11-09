Die Deutz-Aktie geriet in den letzten Wochen mächtig unter die Räder an der Börse. Innerhalb von nur zwei Monaten lösten sich -30% des Börsenwertes des Motorenherstellers und Rüstungskonzerns in Luft auf. Doch am heutigen Montag gelingt der Deutz-Aktie mit einem Plus von über +4% ein sehr guter Wochenstart. Ist das Schlimmste überstanden und können sich Anleger nun Hoffnung auf einen fetten Rebound machen? Gemischte Zahlen Bevor ich eine Antwort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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