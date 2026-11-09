Vir Biotechnology sorgt mit gleich zwei positiven Nachrichten im Bereich Hepatitis Delta für Aufsehen. Sowohl die ersten Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie als auch erweiterte Phase-2-Daten stärken die Position des Biotechunternehmens im Wettbewerb um neue HDV-Therapien. Die Börse reagiert euphorisch: Die Vir-Aktie legt vorbörslich zeitweise um mehr als 15 Prozent auf ein neues Jahreshoch zu. Hepatitis D gilt als die schwerste Form ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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