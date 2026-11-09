

EQS-Media / 09.11.2026 / 14:08 CET/CEST

Elmos Semiconductor SE gewinnt "European Innovator of the Year 2026" mit dem Quantenzufallszahlengenerator (QRNG) Die zukunftsweisende Quantentechnologie von Elmos erhält bereits die zweite renommierte Auszeichnung in diesem Jahr Leverkusen, 9. November 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) ist mit ihrem Quantenzufallszahlengenerator (QRNG) als "European Innovator 2026" ausgezeichnet worden. Damit wurde die innovative Quantentechnologie von Elmos bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr von einer hochrangigen Fachjury gewürdigt. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Festakts "Innovator des Jahres" in Bonn statt. Der Award würdigt Innovationen mit internationaler Wirkung und Unternehmen, die europäische Märkte adressieren. Der Elmos QRNG nutzt quantenphysikalische Effekte, um echte Zufallszahlen für kryptografische Anwendungen zu erzeugen. Die quantenbasierte Verschlüsselung kann dazu beitragen, Daten und digitale Kommunikation abzusichern. Die gesamte Zufallszahlenerzeugung ist auf einem einzigen Chip integriert. Die Technologie ist vollständig auf einem Chip in einem 2x2mm kleinen Gehäuse implementiert, kann aber auch in unterschiedlichste CMOS Plattformen als IP integriert werden. Damit eignet sich der QRNG für Anwendungen, die hohe Sicherheitsanforderungen mit begrenztem Platz und niedrigem Energieverbrauch verbinden. Dazu zählen beispielsweise Lösungen für die Automobilindustrie, Kommunikation und das Internet der Dinge (IoT). "Zwei renommierte Auszeichnungen in einem Jahr bestätigen das Innovationspotential unserer quantenbasierten Technologie und sind eine große Anerkennung für die Arbeit unseres Entwicklungsteams. Der Gewinn des international anerkannten Preises 'European Innovator 2026' macht sichtbar, welchen Beitrag der Elmos QRNG künftig zum Schutz digitaler Systeme leisten kann", sagt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE. Nach dem Deutschen Innovationspreis 2026 ist die Auszeichnung als "European Innovator 2026" eine weitere besondere Würdigung der QRNG-Technologie von Elmos. Sie zeigt, wie Halbleitertechnologie und Quantenphysik zusammenwirken können, um eine wichtige Grundlage für sichere digitale Anwendungen zu schaffen. Wir danken für die Förderung des Projekts im Rahmen des IPCEI MECT durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, die Europäische Union - NextGenerationEU, das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg sowie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.



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Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE

Schlagwort(e): Unternehmen



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