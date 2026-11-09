Eine neue Studie von Öko-Institut und Fraunhofer ISE hat das Potenzial von Biomethan aus Reststoffen untersucht. Dieses reicht in keiner Region Deutschlands aus, um den für 2045 erwarteten Bedarf zu decken. Daher sollte man Biomethan in der Gebäudeheizung trotz der im Gebäudemodernisierungsgesetz verankerten Grüngasquote vermeiden. Die biogenen Reststoffe reichen in keiner deutschen Region aus, um den gesamten Methanbedarf im Jahr 2045 zu decken. Gleichzeitig könnte der Umbau der Gasnetze für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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